Узнавать перестали: Алина Загитова зря решилась на изменение внешности

Олимпийская чемпионка Алина Загитова считается одной из самых красивых спортсменок в мире. У нее яркая узнаваемая внешность и потрясающая фигура. Однако недавно Загитова изменила имидж, и понравилось это далеко не всем.

Дело в том, что Алина превратилась в гламурную пышноволосую блондинку в сверкающих нарядах, и от ее уникальной красоты ничего не осталось. Фигуристка утратила свою индивидуальность и слилась с другими девушками, которыми переполнен российский шоу-бизнес.

Вот как отреагировали на метаморфозы поклонники титулованной спортсменки: «Жаль, такая внешность самобытная была у олимпийской чемпионки», «Для нее, видимо, Яна Рудковская — идеал», «Загитова уже не та», «Брюнеткой была красивее».

Алина не в первый раз экспериментирует с блондом, но каждый раз пользователи Сети разносили ее образы. Им не нравится, что Загитова жертвует своей естественной красотой в угоду публике и гламурному обществу. Но другая часть поклонников поддержала звезду спорта и ее образ, который подчеркнул женственность Алины.