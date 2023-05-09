Узнавали только по титрам: что случилось с Зиной из «Весны на Заречной улице» (фото)

Мелодрама «Весна на Заречной улице» стала кинодебютом для Валентины Пугачевой. Она сыграла девушку Зину, которая безответно любила сталевара Сашу в исполнении легендарного Николая Рыбникова.

К сожалению, актерская судьба Пугачевой сложилась неудачно. Роль Зины так и осталась ее визитной карточкой. После картины «Весна на Заречной улице» актриса довольствовалась эпизодическими ролями, и зрители со временем забыли о ней. Иногда фамилию артистки даже не указывали в титрах.

Пугачева довольно быстро утратила свою привлекательность. В 80-х она появилась в фильме «Презумпция невиновности» в роли акушерки, но никто не узнал актрису в этом образе. Лишь по титрам они поняли, что это была та самая Пугачева.

Здесь она предстала иссохшей старушкой с короткими волосами и в огромных очках. А ведь актрисе тогда было всего 53 года. Валентина Пугачева оставила мир кино в конце 90-х. У актрисы развилась астма, которая не позволяла ей работать. Вскоре не стало ее любимого супруга, с которым Пугачева прожила 40 лет. Звезда картины «Весна на Заречной улице» ушла из жизни в 72 года. В этот момент рядом с ней были ее близкие.