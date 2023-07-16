Узнав об одном инциденте, больше никогда не назовете Рязанова добряком
В гневе режиссер был страшен.
Среди известных советских режиссеров Эльдар Рязанов занимает особое место. Кинодел благодаря мягкому нраву заработал себе репутацию добряка. На самом же деле постановщик был не таким уж терпеливым и снисходительным.
Есть в его биографии шокирующий эпизод, узнав о котором, больше никто и никогда не будет считать Эльдара Александровича мягким человеком. Режиссер никому не давал в обиду себя и свои картины.
В 1972 году Рязанов завершил съемки «Стариков-разбойников».
Судьбу ленты обсуждали на совещании в Госкино, где ее в пух и прах разнес Марк Донской. Более того, он заявил, что режиссер и сам не в восторге от своего детища, о чем якобы сказал ему перед началом заседания. Вот только самого Эльдара Александровича там не было, а потому он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слова народного артиста.
И все же позднее провокационное высказывание дошло до режиссера. Рязанов пришел в бешенство, осознав, что Донской решил осложнить выпуск его проекта на большие экраны. Чтобы не допустить этого, он направился прямиком к своему обидчику, которого отныне считал врагом.
Встретившись лицом к лицу с Донским, Рязанов назвал его старым маразматиком, болтуном и вралью и заставил написать письмо на имя министра с публичными извинениями, которое затем лично передал в приемную.
«Старики-разбойники» благополучно добрались до массового зрителя, а режиссер пожалел о том, что вынудил Донского покаяться. Позднее постановщик признался, что ему следовало проявить великодушие и сделать вид, что ничего не произошло, но «характер оказался сильнее».