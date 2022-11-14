Узнать в старике невозможно: вид Вячеслава Малежика лишил всех дара речи

После долгого отсутствия на сцене в эфире нового шоу «Суперстар! Возвращение» перед зрителями выступил Вячеслав Малежик. Его вид лишил поклонников дара речи. За прошедшие годы мужчина сильно постарел: узнать певца в пожилом мужчине с седыми волосами, глубокими морщинами и мешками под глазами можно лишь с большим трудом. В то же время строгое жюри программы осталось не в восторге не только от сценического образа 75-летнего артиста, но и от его пения.

Лера Кудрявцева безжалостно раскритиковала выступление Малежика. По ее мнению, песня «Я милого узнаю...» для артиста была слишком простая, поэтому он ничем не смог поразить судей.

«Я и так знала, что вы можете так петь», — эмоционально заявила ведущая.

А фанаты уже встали на сторону артиста. Они напомнили, что несколько лет назад Малежик перенес тяжелый инсульт. Удар разбил его на отдыхе в Черногории, и местные врачи долго не могли правильно поставить диагноз. В результате драгоценное время на лечение было потеряно. У артиста ушло несколько лет, чтобы восстановиться: он заново учился двигаться и поборол трудности с речью.