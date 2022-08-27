Узнать с каждым разом все труднее: оскандалившаяся Бузова вызвала оторопь

Ольга Бузова часто подвергается критике за свою любовь к фильтрам и фотошопу. Вот и на этот раз звезда выложила видео, которым огорошила своих подписчиков.

В социальных сетях артистка опубликовала сторис, где показала себя во всей красе. При этом поклонники не без сожаления отметили, что узнать экс-ведущую «Дома-2» с каждым разом становится все труднее. Озадачила фолловеров и подпись, которую оскандалившаяся Бузова оставила к ролику. «Легла-то я около одного, но как уснуть, когда у тебя три сценария на завтра», — подметила Бузова, чем вызвала оторопь фолловеров.

Стоит признать, что звезда не скрывает своей зависимости от фильтров и ретуши. Артистка не раз признавалась, что действительно обрабатывает свои фотографии и видео, чтобы казаться более привлекательной. Единственное, что, по уверению исполнительницы, она не меняет в себе при помощи фотошопа, — это ее фигура.

Впрочем, у интернет-пользователей есть свое мнение на этот счет. Многие из них уверены, что знаменитость лукавит и на самом деле корректирует свои формы.