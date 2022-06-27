Узнать почти невозможно: Малахов раскрыл свое местонахождение

Андрей Малахов взбудоражил поклонников своим внешним видом. Соответствующей публикацией журналист поделился в личном Telegram-канале.

Как оказалось, прошедшие выходные популярный телеведущий провел у себя на родине в городе Апатиты. Там знаменитость принял участие в открытии летнего пространства «Во дворе», а рядом с ним на сцене можно заметить DJ Groove и звезду TikTok Никиту Мимимижку.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Малахова. Как отметили внимательные поклонники, внешность журналиста очень изменилась за последние месяцы, когда он пропал с телеэкранов. Особенно же перемены подчеркнул серый спортивный костюм, ведь Малахов раньше не позволял себе подобные расслабленные образы и всегда появлялся в строгом костюме.

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Как предположила часть поклонников, подобные перемены могут быть связаны с вынужденным отпуском Малахова. Якобы ему больше не нужно выходить в эфир, поэтому он и отошел от привычного образа. Другие же уверены, что это подтверждает давние слухи о серьезном заболевании телеведущего. По мнению подписчиков, знаменитость проходит курс лечения, который и сказался на его внешнем виде.