Узнать почти невозможно: как сейчас выглядит изуродовавшая себя пластикой Линда Евангелиста

В 80-х и 90-х Линда Евангелиста считалась одной из главных манекенщиц мира. Благодаря Линде, а также ее подругам — Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд — в обиход вошел термин «супермодель», наделяющий девушек особым статусом и уровнем дохода. Но, в отличие от остальных, Евангелисте было особенно трудно смириться с возрастными изменениями, принять обвисающую кожу и лишние килограммы.

В 2015 году она решилась на процедуру криолиполиза — это инновационный метод липосакции, когда на жировые отложения воздействуют с помощью низких температур. Вот только у некоторых пациентов такая «заморозка» приводит не к уменьшению, а, наоборот, к разрастанию жировых клеток. Так произошло и с Линдой: процедура фактически изуродовала ее тело и лицо, «наградив» лишними объемами, которые теперь невозможно исправить ни спортом, ни диетами, ни другими операциями.

На 6 лет она стала затворницей и старалась не показываться на людях. Но в прошлом году случайные снимки папарацци облетели весь Интернет: поклонники с трудом смогли узнать на фото Линду и гадали, что же с ней случилось. Модель рассказала свою историю и сообщила, что подала в суд на клинику, где ей проводили криолиполиз.

На днях Евангелиста вернулась на обложку глянца и снялась для Vogue. Модель честно призналась, что для фотосессии гримеры использовали тейпы и пластыри, чтобы «натянуть» обвисшую кожу лица. На кадрах эти ухищрения скрыты за косынками и шляпами, но в соцсетях Линда показала всю правду.