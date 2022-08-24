Узнать невозможно: вы не поверите, как сейчас выглядит пухляш Перепечко из «Кадетства»

Телесериал «Кадетство» стал одним из главных телехитов 2000-х и мгновенно завоевал сердца миллионов поклонников. Зрители активно хвалили не только яркий сюжет, но и харизматичных персонажей, среди которых особенно выделялся кадет Перепечко в исполнении Павла Бессонова. Зрители и эксперты были уверены, что сериал станет началом яркой карьеры артиста, но после шоу он пропал с экранов, а теперь в нем едва можно узнать того самого курсанта.

За прошедшие годы артисту удалось полностью избавиться от лишнего веса. Но такие перемены оказались не результатом тренировок и правильного питания, а итогом стресса. Дело в том, что Бессонов развелся со своей супругой Зинаидой Мартыновой в 2016 году и с того времени не может справиться со стрессом.

«Получилось так, что я перестал есть... Вес со 100 килограммов падал», — вспоминает знаменитость в шоу «Звезды сошлись».

Актер перестал общаться с друзьями, заперся дома и даже страдал от пристрастия к горячительным напиткам. Со временем ему удалось улучшить свое состояние, но он так и не смог восстановить питание, поэтому продолжает терять килограммы. В кино он пока не готов вернуться, хотя изредка принимает участие в малобюджетных проектах.