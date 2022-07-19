Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики

«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики

19 июля 2022 16:16
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики

Пользователи Сети не смогли скрыть свое удивление.

Надежда Бабкина шокировала поклонников переменами в своей внешности. Мнением фанаты поделились в социальных сетях знаменитости.

В одной из недавних публикаций певица поздравила с днем рождения лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Запись артистка сопроводила серией снимков, на которых позирует с именинником несколько лет назад и совсем недавно. Пользователи Сети не прошли мимо поста, однако обратили внимание в первую очередь на сами фотографии. Как отметили подписчики, Бабкина за последние годы сделала множество пластических операций, что особенно заметно в сравнении с архивными кадрами.

«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики

«Узнать невозможно», «Как же сильно вы изменились», — делятся мнением пользователи Сети.

Некоторые подписчики даже осудили артистку за эти преображения. По их словам, певица потеряла индивидуальность из-за хирургического вмешательства.

Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Related video