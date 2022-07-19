«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики

Надежда Бабкина шокировала поклонников переменами в своей внешности. Мнением фанаты поделились в социальных сетях знаменитости.

В одной из недавних публикаций певица поздравила с днем рождения лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Запись артистка сопроводила серией снимков, на которых позирует с именинником несколько лет назад и совсем недавно. Пользователи Сети не прошли мимо поста, однако обратили внимание в первую очередь на сами фотографии. Как отметили подписчики, Бабкина за последние годы сделала множество пластических операций, что особенно заметно в сравнении с архивными кадрами.

«Узнать невозможно», «Как же сильно вы изменились», — делятся мнением пользователи Сети.

Некоторые подписчики даже осудили артистку за эти преображения. По их словам, певица потеряла индивидуальность из-за хирургического вмешательства.

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