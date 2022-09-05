Узнать невозможно: как сейчас выглядит любимица Малахова Диана Шурыгина

Диана Шурыгина была частой гостьей на шоу Андрея Малахова. Знаменитость делилась скандальными историями из своей жизни, которые заставляли рейтинги программы «Пусть говорят» взлетать до небес.

Однако былая популярность Шурыгиной, слова которой то и дело растаскивали на цитаты, осталась в прошлом. Сегодня узнать звезду экрана практически невозможно. Она сделала множество татуировок, заметно поправилась и пристрастилась к запрещенным веществам.

Оказалось, что впервые знаменитость попробовала препараты под влиянием своего друга Дениса Реброва. Все начиналось как невинное баловство, но со временем переросло в серьезную зависимость. Шурыгина начала все чаще появляться на публике в неадекватном состоянии. Все это усугублялось еще и тем, что Диана впала в депрессию, от которой, судя по ее откровениям в социальных сетях, не может оправиться до сих пор.