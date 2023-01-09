Узнать невозможно: гляньте, какой была главная скандалистка Америки два года назад

Модель и актриса Джулия Фокс стала известна мировой общественности благодаря ее отношениям с Канье Уэстом. Пассия рэпера известна как скандалистка и эпатажная особа, но артистка не всегда имела такую репутацию.

Именно Канье Уэсту Фокс обязана успехом и популярностью. Это он вывел Джулию в свет и показал мир своей возлюбленной. Артистка ухватилась за эту возможность и сумела удержаться на плаву. В этом ей помог уникальный и экстравагантный имидж, ведь Фокс имеет весьма своеобразное чувство стиля.

Джулия стала появляться на публике с экстремальным макияжем с безумными стрелками и носить массивные аксессуары самых причудливых форм. Поклонники сравнили нынешние фотографии Фокс со снимками двухлетней давности и пришли в настоящий шок.

Совсем недавно возлюбленная Канье Уэста выглядела иначе. Она скромно одевалась, не наносила тонну косметики на свое лицо и была заметно пухлее. Пользователи Сети отметили, что прежняя Фокс им нравится намного больше. Раньше Джулия была милой и очаровательной, а сейчас она роковая особа со стервозным взглядом и безумными нарядами. Во всяком случае, именно благодаря своим аутфитам Фокс и запомнилась мировой общественности.