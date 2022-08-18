Узнать нелегко: Навка всколыхнула Сеть провокационным фото

Татьяна Навка не так давно отправилась в отпуск, который проводит на курортах Турции. Знаменитость активно делится публикациями в социальных сетях и рассказывает о своих приключениях, однако фанаты не всегда обращают внимание на достопримечательности из опубликованных записей. Например, не так давно она поделилась серией снимков из древнего города Эфес, которая всколыхнула фанатов.

В публикации Навка предстала в пикантном мятном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Многие поклонники отметили, что фигуристка неудачно подобрала наряд, который лишь акцентирует внимание на несовершенствах ее внешности, и посоветовали ей обратиться к стилисту.

«Платье не нравится», «Обувь ужасная», «Ужасное платье, вам не подходит», «Смените наряд», — пишут подписчики.

Некоторые же, наоборот, оценили публикацию. Поклонники отметили изящество Навки и осыпали комплиментами ее красоту и чувство стиля.