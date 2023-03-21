Узнать можно только по губам: ахнете, увидев изменившуюся Юлю Грибкову из «Гостьи из будущего»

Школьница-активистка Юлия Грибкова в ленте «Гостья из будущего» — эта роль стала для Марианны Ионесян первой и последней. Окончив школу с углубленным изучением французского языка, артистка приняла участие в программе «Что? Где? Когда?», отучилась в МГУ на философа, после чего уехала с матерью в США. Там она переквалифицировались в бизнес-консультанта и сменила фамилию на Грей. Марианна Грей живет на восточном побережье Америки (Виргиния) и занимается организацией концертов классической музыки.

В социальной сети у звезды «Гостьи из будущего» больше видов природы, нежели личных фотографий. Однако те редкие кадры, что есть в блоге 50-летней артистки, позволяют заключить: со своим персонажем Марианну роднят только губы. Сама она с теплом вспоминает о съемках. Дважды — в 2007-м и 2018-м — она участвовала в программах, посвященных киношедевру Павла Арсенова.