Узнать можно только по голосу: куда пропал кудрявый красавчик из группы «Динамит»

Группа «Динамит» стала одним из главных музыкальных открытий начала 2000-х. Их хиты пела вся страна, а поклонницы следили за каждым шагом участников, а в особенности за Ильей Зудиным, солистом коллектива. Критики были уверены, что музыкантов ждет большое будущее, однако спустя несколько лет «Динамит» неожиданно пропал из поля зрения публики.

Как рассказал сам артист в YouTube-шоу «Музлофт », причиной этому стала череда трагических несчастий. Дело в том, что в 2005 году один из участников группы Леонид Нерушенко погиб в ДТП. Спустя три месяца умер и продюсер коллектива Юрий Айзеншпис. После этого группа выпустила свой последний альбом и перестала давать концерты.

В это время Зудин увлекся кинематографом. Он плотно сотрудничал со студиями и выступал в качестве композитора для многих отечественных фильмов. Музыкант исчез из светской жизни, но не перестал заниматься творчеством.

Сегодня Зудин по-прежнему пишет музыку для фильмов и сериалов. Также артист развивает и сольный проект, выступая с концертами. При этом поклонники не скрывают, что прошедшие годы сказались на внешности певца, которого теперь можно узнать лишь по голосу.