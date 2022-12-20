Узнать можно только по голосу: гляньте, какой была Любовь Успенская до пластики

Любовь Успенская давно покорила отечественную эстраду, завоевав титул королевы шансона. С годами артистка совсем не теряет своей популярности, выпуская хит за хитом. И если творчество певицы изменилось мало, то она сама преобразилась до неузнаваемости.

В погоне за молодостью и красотой исполнительница готова на многое, в том числе и на пластику. Любовь Залмановна не скрывает, что неоднократно ложилась под нож хирурга, и открыто называет суммы, которые потратила на изменения внешности. Например, в прошлом году Успенская выложила два миллиона рублей на липофилинг ягодиц.

Следит звезда не только за фигурой, но и за лицом. Вот только, по мнению многих поклонников, она явно перестаралась с уколами красоты и филлерами. Глядя на архивные видео с выступлений Успенской, узнать ее можно только по голосу — так сильно она изменилась.

Знаменитость увеличила губы, которые теперь кажутся многим неестественно большими. Также хейтеры критикуют звезду за слишком раздутое от инъекций лицо. В любом случае артистка не прислушивается к критике и ясно дает понять злопыхателям, что вполне довольна собой.