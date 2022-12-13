Узнать можно только по глазам: преображение Миллы Йовович повергнет в шок (фото)

Зрители привыкли видеть Миллу Йовович в образе знойной и темпераментной красотки. Этому, конечно, способствует типаж красавицы-актрисы, которая может похвастаться довольно яркой и нетипичной внешностью. Между тем звезда не боится предстать перед публикой и в невыгодном свете.

Например, на съемках проекта «Обитель зла 6» со знаменитостью случилось преображение, которое повергнет в шок любого. Йовович засветилась на экране в образе седовласой старухи с лицом, изрезанным морщинами. Узнать артистку в этом ампула практически невозможно: ее выдают разве что невероятной красоты глаза.

В одном из интервью знаменитость рассказала, чего ей стоило подобное перевоплощение. Понятное дело, что без умелой руки гримера тут не обошлось. По уверению звезды, чтобы наложить грим, требовалось четыре часа. По этой причине артистке приходилось приезжать на съемочную площадку гораздо раньше других коллег. Чтобы все успеть, работу с ней начинали в пять утра.