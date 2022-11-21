Узнать можно только по глазам: не поверите, что стало с качком из «Брата 2»

Александр Дьяченко смог продолжить свою актерскую карьеру после страшной трагедии. Летом прошлого года артист оказался на грани жизни и смерти.

Знаменитости не удалось избежать заражения коронавирусом. Болезнь протекала тяжело. Актер долгое время не обращался к медикам, поэтому у него возникли серьезные осложнения. По слухам, у Дьяченко начался цитокиновый шторм, после чего он впал в кому. Несмотря на это, врачам удалось его спасти.

Артист, получивший наибольшую известность после выхода фильма «Брат 2», окончательно восстановился и вновь приступил к работе. В социальных сетях Дьяченко опубликовал новое фото, где в нем трудно узнать того здоровенного качка из картины Алексея Балабанова.

Актер не на шутку напугал фолловеров своей седой шевелюрой. Поклонники тут же принялись успокаивать себя тем, что Александр покрасил волосы для новой роли. Также многие признались, что теперь узнать Дьяченко можно только по глазам. «Если бы не ваш взгляд, то не узнала бы», — заметила одна из подписчиц артиста.