Узнать можно лишь по глазам: куда пропал мальчик Вова из первых «Елок»

Сергей Походаев прославился еще в 12 лет. Именно он исполнил роль сироты Вовы в первой части фильма «Елки», который смог объединить всех героев и все-таки отправил свое послание президенту. После этого актер продолжил сниматься в кино, однако поклонники больше не узнают в Походаеве любимого героя.

Дело в том, что за прошедшие годы артист очень сильно изменился. Единственное, что объединяет 23-летнего артиста и сироту Вову, — глубокие голубые глаза. В остальном же с первой ролью у актера больше нет ничего общего, и даже его волосы стали намного темнее.

Сам Походаев предпочитает не вспоминать о своих ранних ролях. В социальных сетях он рассказывает лишь о самых свежих проектах, среди которых, например, сериал «Соцсети» и драма «Чувства, которые испытывал Джек». Поэтому многие из поклонников даже не догадываются, что их кумир снялся в фильме, зародившем успешную новогоднюю франшизу.