Узнать фильм Гайдая по фразе «Танцуют все!» может каждый: а вот 5 других цитат – вспомните ли киноленты по ним? (тест)

Многие фразы из таких кинолент, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» давно стали крылатыми. Однако в этой викторине вас ждут не они, а менее очевидные, но такие же гениальные строчки.

Вам предстоит выяснить, из каких кинолент Гайдая взяты 5 реплик, которые не так часто встречаются в сети, и уж тем более в речи. Так что погрузитесь в атмосферу гайдаевского юмора и попробуйте пройти этот тест без подсказок.

Сейчас проверим, являетесь ли вы настоящим знатоком или просто смотрели эти фильмы фоном. Желаем удачи!