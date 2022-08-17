Узнали все: куда пропала Хмельницкая после развода с Кеосаяном

В 2014 году Тигран Кеосаян развелся с Аленой Хмельницкой. Эта новость стала для многих шоком: супруги прожили вместе 20 лет и казались счастливой парой.

Актер нашел новую любовь, его избранницей стала Маргарита Симоньян. А вот Хмельницкая после расставания с мужем долго не могла наладить личную жизнь. Кроме того, она пропала из медийного пространства — актриса избегала интервью, перестала блистать на ковровых дорожках и появляться на экранах.

Оказалось, что Алена променяла светские тусовки на деревенскую жизнь. Она переехала за город, где ведет домашнее хозяйство. Что же касается отношений, то многие поклонники полагали, что Хмельницкая до сих пор страдает из-за разрыва с супругом. Однако теперь все узнали правду.

В рамках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что не одинока. Избранником знаменитости стал бизнесмен Александр Синюшин. Вскоре после начала романа возлюбленные решили жить вместе. «Мне не было сложно впустить в свою жизнь Сашу», — подытожила Хмельницкая.