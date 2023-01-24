Узнали только по жене: преображение звезды серила «Фарго» повергнет в шок (фото)

Джесси Племонс заставил фанатов немало поволноваться. Многие из них отмечали, что с годами внешность известного американского актера становится только хуже, что вызывало серьезные опасения не только за его здоровье, но и за карьеру.

В 34 года звезда сериала «Фарго» выглядел на все 50. Племонс обзавелся лишними килограммами, из-за чего растерял все свое очарование. Судя по всему, артист понял, что нужно как можно скорее браться за себя и объявлять войну полноте. Теперь интернет-пользователи охотно обсуждают шокирующие перемены в его облике, а хейтеры кусают локти.

Артист похудел настолько, что во время недавнего выхода в свет его узнали только по жене. Джесси побывал на показе модного дома Dior, где охотно позировал фотографам рядом с актрисой и моделью Кирстен Данст. Если бы не она, то гости мероприятия явно задались бы вопросом о том, кто же этот стройный красавчик.