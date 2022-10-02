Узнали только по голосу: изменившийся Александр Петров засветился на публике

Александр Петров по праву обрел звание одного из самых востребованных актеров отечественного кинематографа. При этом знаменитости долгое время удавалось сохранять любимый и знакомый публике образ. Теперь же его внешность сильно изменилась.

Артист засветился в шоу «Кино в деталях », где пообщался с Федором Бондарчуком. Поклонники узнали звезду только по голосу: настолько кардинальные перемены с ним произошли. Петров сделал короткую стрижку, обзавелся бородой и надел очки. Любопытно, что своему собеседнику в этом образе он напомнил Шурика из комедии Леонида Гайдая.

Между тем в Сети пишут, что Петров стал более самоуверенным и даже зазнавшимся. Интернет-пользователи предположили, что этому поспособствовали съемки в проекте «Дворец», где звезде довелось поработать с режиссером Романом Полански и с актером Микки Рурком.