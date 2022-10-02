Узнали только по голосу: изменившийся Александр Петров засветился на публике
Актер стал другим не только внешне.
Александр Петров по праву обрел звание одного из самых востребованных актеров отечественного кинематографа. При этом знаменитости долгое время удавалось сохранять любимый и знакомый публике образ. Теперь же его внешность сильно изменилась.
Артист засветился в шоу «Кино в деталях», где пообщался с Федором Бондарчуком. Поклонники узнали звезду только по голосу: настолько кардинальные перемены с ним произошли. Петров сделал короткую стрижку, обзавелся бородой и надел очки. Любопытно, что своему собеседнику в этом образе он напомнил Шурика из комедии Леонида Гайдая.
Между тем в Сети пишут, что Петров стал более самоуверенным и даже зазнавшимся. Интернет-пользователи предположили, что этому поспособствовали съемки в проекте «Дворец», где звезде довелось поработать с режиссером Романом Полански и с актером Микки Рурком.