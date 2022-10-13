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Узнали с трудом: состояние Маргариты Тереховой вызвало оторопь

13 октября 2022 15:30
Узнали с трудом: состояние Маргариты Тереховой вызвало оторопь

Дочь актрисы поделилась домашними кадрами.

Звезда советского, а позже и российского кино, муза Андрея Тарковского — актриса Маргарита Терехова — пропала с экранов в середине нулевых. Тогда у нее обнаружили болезнь Альцгеймера, которая начала прогрессировать очень быстро. Последнее десятилетие она живет уединенно, в окружении родных, которых едва узнает. Актриса не может самостоятельно передвигаться и почти не встает с постели.

Узнали с трудом: состояние Маргариты Тереховой вызвало оторопь

Постоянно ухаживает за ней ее дочь, тоже ставшая актрисой. Анна Терехова редко делится с подписчиками в соцсетях подробностями о состоянии матери, но на днях сделала исключение. Она продемонстрировала несколько домашних кадров, на которых, правда, можно заметить лишь руки Маргариты. На одном фото 80-летняя актриса держит молитвослов, на другом — свой детский снимок. Таким образом Анна анонсировала скорый показ документальной ленты, посвященной великой артистке. А фолловеры Тереховой поразились иссохшим рукам в кадре.

«Это руки Маргариты Борисовны?», «Как грустно», — написали комментаторы.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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