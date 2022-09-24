Узнала вся страна: неприглядный поступок Марины Хлебниковой предали огласке

Осенью прошлого года Марина Хлебникова едва не погибла при пожаре, который случился в ее квартире. Тогда многие говорили о том, что трагедия произошла со звездой из-за ее пагубной зависимости. Якобы певица в состоянии опьянения уснула с зажженной сигаретой в руке.

Вскоре об этой версии забыли, но теперь появились все основания полагать, что она появилась не просто так. Неприглядный поступок Хлебниковой предали огласке. Благодаря шоумену Рустаму Солнцеву вся страна узнала об одном крайне неприятном инциденте.

В свое время знаменитости принимали участие в одном шоу, где Солнцев прямо поинтересовался у исполнительницы, почему она «так выглядит». В ответ звезда начала хамить блогеру и говорила о том, что сорвет съемки, если тот не покинет студию. По словам шоумена, артистка вела себя как «алкоголик у пивного ларька».