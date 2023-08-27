Узнала только в этом году: правду о тайной сестре Машковой предали огласке

У Владимира Машкова, как известно, есть единственная дочь Мария. Совсем недавно наследница народного артиста узнала о своей «тайной» сестре, которая проживает в одной из соседних стран.

Речь идет о троюродной родственнице Машковой. Сестру Марии зовут Мила — свое имя она получила в честь их прапрабабушки Мили, которая была уроженкой Кишинева. Машкова планирует посетить историческую родину, а затем хочет воссоединиться с сестрой.

О своих намерениях Мария сообщила в соцсетях. По словам актрисы, о родственнице она узнала лишь весной этого года. Машкова с нетерпением ждет встречи с сестрой и уже пакует чемоданы.

Мария стала популярной и узнаваемой артисткой после выхода сериала «Не родись красивой». Она сыграла секретаршу Марию Тропинкину, в которую безответно был влюблен курьер Федя. Роль исполнил Виктор Добронравов, представитель звездной династии Добронравовых.

На съемках сериала Машкова закрутила роман с Артемом Семакиным, сыгравшим Колю Зорькина. Актеры поженились, но брак продержался совсем недолго.