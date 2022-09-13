Узнала случайно: правда о Елизавете II ошеломила ее любимую внучку

Королева Елизавета II была известна своим строгим характером. Даже в общении с внуками она не допускала ласки. Но была среди родственников королевы девочка, которая легко растапливала ее холодную суровость. Ей оказалась дочка младшего сына королевы, принца Эндрю. Еще в 1999 году он женился на коллеге-пиарщице Софи Рис-Джонс. Практически сразу они устранились от гонки за королевскими титулами, сосредоточившись на работе и воспитании детей.

Их дочка Луиза Виндзор появилась на свет в 2003 году, на месяц раньше запланированного срока. Первые недели малышке пришлось провести в больнице: из-за недоношенности у нее развились проблемы со здоровьем. Еще в детстве у Луизы обнаружили косоглазие, но спустя несколько операций его удалось устранить.

Очаровательная девочка с белокурыми кудрями казалась очень похожей на саму Елизавету II в детстве. Неудивительно, что королева по-особенному относилась к внучке. Та же даже не подозревала о ее высоком статусе, называя ее ласково «бабулей». Только в начальной школе одноклассники раскрыли девочке глаза, сообщив, что ее бабушка и управляет всей страной. Такие новости стали для Луизы настоящим шоком. До этого момента родителям удавалось оградить ее от внимания прессы и публичности, поэтому о своей королевской крови она не знала.