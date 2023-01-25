«Узнала о себе много нового»: Кейт Миддлтон раскрыла правду о расставании с Уильямом

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон нельзя назвать безоблачными. Однажды на долю четы выпало громкое расставание, которое едва не помешало их браку. Это произошло в 2007 году, когда Кейт и Уильям решили взять перерыв в отношениях. Британская общественность была в шоке, ведь со стороны казалось, что они образцовая пара. Самое унизительное для Кейт было то, что Уильям сообщил о своем решении взять тайм-аут по телефону, когда она была на работе. Причиной расставания стали их разные взгляды на жизнь — Кейт была готова к серьезным отношениям, а Уильям еще хотел насладиться свободой. Миддлтон тяжело переживала их разрыв. Зато, по ее словам, в тот непростой период она раскрыла в себе многие качества, о которых раньше и не подозревала. Однозначно, перерыв в отношениях сделал Кейт сильнее и мудрее. Она осознала, что не нужно слишком увлекаться партнером и окунаться в любовь как в омут с головой. Спустя некоторое время пара воссоединилась. А в 2010 году Миддлтон и Уильям объявили о помолвке к огромной радости британцев.