Узнал, как закончит жизнь в 50: чем на самом деле аукнулся Тихонову «Белый Бим Черное ухо»

Всего лишь одно воспоминание о картине «Белый Бим Черное ухо» может заставить прослезиться. Настолько проникновенным получилась экранизация одноименной повести. Но, вопреки реалистичности фильма, исполнителю главной роли на момент съемок было всего 48 лет.

Вячеслав Тихонов, воплотивший Штирлица, очень хотел стать частью истории про преданного пса, чтобы, наконец, выйти из образа главного советского разведчика. Не останавливало артиста даже то, что он совсем непохож на центрального героя. К 50-летнему рубежу актер подошел в отличной форме и выглядел моложе своих лет. А в повести рассказывается про инвалида и участника войны с «белыми как снег» волосами.

Тихонова все равно утвердили на роль, а благосклонность времени взялись маскировать гримеры. Они прекрасно справились с задачей, и статный мужчина в самом расцвете сил оброс сединой, морщинами и синяками под глазами. Насколько правдоподобным получился итог, артист убедился в старости. На фотографиях видно, как герой фильма похож на него самого в преклонном возрасте. Получается, что, обогнав хронологический порядок, артисту удалось заглянуть в собственное будущее.

Особого символизма добавляет то, что на исходе жизни актер встретил и своего собственного Бима. Правда, звали его Степаном. Тихонов подобрал пса с улицы, воспитывал его и обучал командам. А когда дворняга пропала, он ходил по соседям со слезами на глазах и узнавал, не видели ли его четвероногого друга.

Умер великий актер в 80 лет: как и герой повести, он прожил большую и насыщенную жизнь.