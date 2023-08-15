«Узнал, что такое измена»: Збруев увел женщину у сына Ширвиндта

Наследники известных артистов с самого детства растут в творческой среде, окруженные признанными звездами. Часто это приводит к тому, что взрослеют они намного быстрее ровесников, ведь общаются в основном с людьми намного старше себя.

На своем опыте в этом убедился Михаил Ширвиндт. В прошлом он оказался вовлечен в любовный треугольник с другом отца Александром Збруевым. Все дело было в излишней влюбчивости сына Ширвиндта. Уже в 7 лет во время пребывания в летнем лагере в Ялте он твердо выбрал свою будущую невесту. Ей должна была стать 19-летняя Нина Маслова.

Ширвиндт-младший отнесся к ухаживаниям со всей серьезностью. Каждое утро он приносил под дверь комнаты Масловой свежий букет цветов. И однажды на пороге его ждал неприятный сюрприз. У двери он столкнулся с Александром Збруевым, который с утра выходил из комнаты Масловой.

«Я все понял. Тогда узнал, что такое измена», — говорил позже в интервью Ширвиндт.

Впрочем, эту детскую влюбленность он быстро и без последствий пережил. Однако, по словам Ширвиндта, Збруев еще много лет при встрече просил прощения за то, что разбил его первые чувства.