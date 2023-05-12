Узнаете только по паспорту: женщины этих знаков Зодиака выглядят моложе своих лет

Какие бы инновации не изобретали косметологи, время - штука неумолимая. Можно прибегать к каким угодно ухищрениям, однако истинный возраст все равно даст о себе знать. Однако есть на свете счастливицы, которые даже без походов к бьюти-специалистам сохраняют цветущий внешний вид и превосходную форму. При встрече с ними ни за что не догадаешься, сколько им лет на самом деле - правду скажет только паспорт. Рассказываем, представительницы каких знаков зодиака по обыкновению выглядят моложе своего возраста.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца, относятся к своему возрасту философски. Мол, есть он и есть, кто ж станет спорить с очевидными вещами? Быть может, именно благодаря такому легкому отношению и незацикленности на своей внешности им удается на долгие годы сохранить прекрасную форму и молодое личико?

Астрологи отмечают, что, возможно, немаловажную роль играет образ жизни дамы-Тельца.

Уроженки знака предпочитают жить спокойно и размеренно, не нервничать по пустякам, избегать общения с негативно настроенными людьми. А самое главное, они любят и принимают себя такими, какие есть - и это залог их красоты.

Козерог

Здоровый образ жизни - вот что помогает представительницам земной стихии держать себя в тонусе. Женщина-Козерог не станет объедаться вредными для фигуры, кожи, всего организма вкусностями, лежа на диване. Вместо этого она лучше устроит себе тренировку или медитацию, совместит приятное с полезным.

Оставаться в форме длительное время представительницам знака помогает также любовь и интерес ко всему новому.

Дама-Козерог внимательно следит за новыми трендами, в том числе в сфере здорового питания и образа жизни. Именно это позволяет ей оставаться молодой и полной энергии.

Водолей

Блеск в глазах, улыбка на губах, нежный румянец - представительницу воздушного знака легко перепутать с юной барышней, даже когда она разменяет четвертый десяток. Возраст для дамы-Водолея - не повод ломать руки в отчаянии от приближающейся пенсии. Напротив, ей нравится становиться опытнее и мудрее.

Именно внутренние качества помогают уроженкам этого знака поддерживать себя в отличной форме.

Женщины-Водолеи не сидят на месте, любопытство подталкивает их пробовать что-то новое, в том числе в сфере ухода за собой. Но даже без помощи косметики и других ухищрений представительницы знака могут похвастаться превосходной внешностью в любом возрасте.