Узнаете по улыбкам: спустя 44 года Сыроежкин и Электроник все те же сорванцы (фото)

Владимир и Юрий Торсуевы прославились в 13-летнем возрасте, когда исполнили главные роли в фильме «Приключения Электроника». Один из братьев сыграл Сережу Сыроежкина, а другой — его двойника, робота-андроида. Талантливые мальчишки отлично справились со своими персонажами и стали знамениты на весь Советский Союз.

С момента выхода картины на экраны прошло уже сорок четыре года, близнецам Торсуевым уже под шестьдесят. Построить актерскую карьеру, вопреки ожиданиям поклонников, братья так и не могли. Но их до сих пор узнают на улице многочисленные поклонники фильма.

Владимир и Юрий сильно изменились после съемок в «Приключениях Электроника». Фотографией с ними поделился на днях певец Алексей Глызин. За прошедшие годы они лишились своих пышных кудрей, но не растеряли ни капли обаяния. У близнецов все те же озорные улыбки, а глаза блестят, как и в 13 лет.