Узнаете, как ругались на Руси, и не сможете сдержать хохот: эти слова легко заменят маты

Великий и могучий русский язык богат обидными ругательствами, что незаслуженно забыты. На Руси всего одним бранным словом могли дать такую характеристику человеку, на которую неспособно не одно матерное выражение.

Например, женщин, которые утомили всех бесконечной болтовней, называли расщеколдами. А неповоротливых полных дам, что идут впереди, преграждая путь, — трупердами. Было и свое словечко для любовниц, не брезгующих отношениями с женатыми. Таковых называли мамошками.

Если же человек промышлял воровством, то звался шаромыжником. А тех людей, кто ни во что не ставил чужое мнение и во время спора твердо стоял на своем, величали ерохвостами. Ну а тот, кто нелегок на подъем, ленив и ненадежен, звался киселяем.

Нашлось прозвище и для хмурых людей, от которых не дождешься улыбки. Таковых называли насупонями. А если человек не следил за своим внешним видом и был слишком неряшливым, то окружающие звали его не иначе как захухря.