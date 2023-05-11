Узнаете без труда: хулиган Вася из «Ералаша» практически не изменился

Киножурнал «Ералаш» многое бы потерял, если бы Борис Грачевский не обратил внимание на юного актера Павла Степанова. Рыжий мальчуган идеально вжился в роль хулигана. Таким он был не только на экране, но и в жизни.

Артист признался, что в детстве, как и все мальчишки, любил шкодить. Например, несколько раз он совершал дерзкий побег из детского сада, а в школе нашел себе подельников и поджег елку. Родители, изрядно уставшие от проделок сына, были только рады, когда он перестал болтаться на улице, а начал заниматься делом — сниматься в «Ералаше». И, к слову, побил рекорд по количеству эпизодов со своим участием.

Грачевский уверял Степанова, что с такой внешностью ему «сам Бог велел» быть артистом. Но после школы поступить на актерский юноша не успел — его забрали в армию. Отслужив, Павел задумался над тем, что профессия актера не гарантирует больших заработков, и сделал выбор в пользу технического и экономического образования. Кино же осталось лишь увлечением.

Сегодня 59-летний «хулиган» трудится инженером по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. У него есть жена и дочь. Степанов ведет непубличный образ жизни, но те, кто любят легендарный киножурнал, узнают его без труда. Внешне артист практически не изменился — только обзавелся сединой.