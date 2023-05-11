Узнаете без труда: хулиган Вася из «Ералаша» практически не изменился
Звезда экрана отказался от актерской профессии.
Киножурнал «Ералаш» многое бы потерял, если бы Борис Грачевский не обратил внимание на юного актера Павла Степанова. Рыжий мальчуган идеально вжился в роль хулигана. Таким он был не только на экране, но и в жизни.
Артист признался, что в детстве, как и все мальчишки, любил шкодить. Например, несколько раз он совершал дерзкий побег из детского сада, а в школе нашел себе подельников и поджег елку. Родители, изрядно уставшие от проделок сына, были только рады, когда он перестал болтаться на улице, а начал заниматься делом — сниматься в «Ералаше». И, к слову, побил рекорд по количеству эпизодов со своим участием.
Грачевский уверял Степанова, что с такой внешностью ему «сам Бог велел» быть артистом. Но после школы поступить на актерский юноша не успел — его забрали в армию. Отслужив, Павел задумался над тем, что профессия актера не гарантирует больших заработков, и сделал выбор в пользу технического и экономического образования. Кино же осталось лишь увлечением.
Сегодня 59-летний «хулиган» трудится инженером по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. У него есть жена и дочь. Степанов ведет непубличный образ жизни, но те, кто любят легендарный киножурнал, узнают его без труда. Внешне артист практически не изменился — только обзавелся сединой.