Уже взрослые: гляньте, какими выросли дети Безрукова от новой жены (фото)

Талантливый актер Сергей Безруков основательно решил создать целую творческую династию. И некоторых своих наследников он уже выводит на публику, поскольку возраст и воспитание ребят это позволяет.

В частности, Мария и Степан, появившиеся на свет в браке с Анной Матисон, спокойно посещают Мариинский театр и наслаждаются красочными постановками. Дети уже понимают, что происходит на сцене, поэтому внимательно следят за развитием сюжета. И это неудивительно, ведь их отец — один из лучших артистов страны, поэтому любовь к искусству прививается им с малых лет.

А перед недавним спектаклем «Снегурочка» ребята были настолько увлечены разглядыванием окружающей обстановки и декораций, что, даже когда знаменитый папа захотел сделать с ними фото, они не смотрели в камеру. Но на получившемся снимке можно заметить, как сильно повзрослели Маша и Степа, которые, кажется, совсем недавно могли находиться лишь на руках у любящих родителей.