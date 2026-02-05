Уже выучили «Трассу» наизусть? Вот отличный сериал — рекомендует сценарист главного детектива 2024-го

Вы знаете, как устроены хитовые сериалы. Убийство в первой серии, погоня в пятой, разоблачение в финале. А теперь забудьте. Потому что есть «Всё исправить» (Rectify) — сериал, где ничего не происходит. В смысле, ничего эдакого, и в этом его гениальность.

О проекте с придыханием говорит сценарист Олег Маловичко («Трасса», «Лихие»). Он называет эту драму лучшей работой на телевидении за всю историю, недооцененным сериалом.

Представьте: Дэниелу Холдену 18 лет. Его сажают за убийство подруги, он проводит в камере смертников 20 лет. Благодаря анализу ДНК дело разваливается и его выпускают. И вот он, 40-летний мужчина с сознанием подростка, выходит в мир, который ушёл далеко вперёд.

В мир смартфонов, соцсетей и тотального недоверия. Потому что 70% его родного городка в Джорджии до сих пор уверены: он убийца. Но это не история о мести, сломленный заключением Дэниел не готов к войне с соседями.

Человек заново учится чувствовать: прикосновение травы, вкус мороженого, прогулка без надзора. Маловичко говорит: «Нужно раствориться в образе, раствориться в атмосфере... В обыденной жизни ты вдруг начинаешь видеть библейские повороты».

По словам Маловичко, игра Адена Янг — «лучшая работа на телевидении во все времена». Настолько тонкая, что «смотреть за ним с выключенным звуком — отдельное удовольствие». Также сценарист хвалит атмосферу безысходности и надежды.

Да, на «Кинопоиске» у него всего 7.4. Да, многие зрители называют его «тягучим». Потому что не стоит ждать, что проект скоро разгонится, он так и будет монотонно исследовать жизнь незаконноосужденного, и нужно погрузиться в медитативный темп. И если вы это сделаете — получите один из самых пронзительных опытов в жизни.