Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже выучили «Трассу» наизусть? Вот отличный сериал — рекомендует сценарист главного детектива 2024-го

Уже выучили «Трассу» наизусть? Вот отличный сериал — рекомендует сценарист главного детектива 2024-го

5 февраля 2026 13:46
Уже выучили «Трассу» наизусть? Вот отличный сериал — рекомендует сценарист главного детектива 2024-го

Драма, которую сложно досмотреть. 

Вы знаете, как устроены хитовые сериалы. Убийство в первой серии, погоня в пятой, разоблачение в финале. А теперь забудьте. Потому что есть «Всё исправить» (Rectify) — сериал, где ничего не происходит. В смысле, ничего эдакого, и в этом его гениальность.

О проекте с придыханием говорит сценарист Олег Маловичко («Трасса», «Лихие»). Он называет эту драму лучшей работой на телевидении за всю историю, недооцененным сериалом.

Представьте: Дэниелу Холдену 18 лет. Его сажают за убийство подруги, он проводит в камере смертников 20 лет. Благодаря анализу ДНК дело разваливается и его выпускают. И вот он, 40-летний мужчина с сознанием подростка, выходит в мир, который ушёл далеко вперёд.

В мир смартфонов, соцсетей и тотального недоверия. Потому что 70% его родного городка в Джорджии до сих пор уверены: он убийца. Но это не история о мести, сломленный заключением Дэниел не готов к войне с соседями.

Человек заново учится чувствовать: прикосновение травы, вкус мороженого, прогулка без надзора. Маловичко говорит: «Нужно раствориться в образе, раствориться в атмосфере... В обыденной жизни ты вдруг начинаешь видеть библейские повороты».

Уже выучили «Трассу» наизусть? Вот отличный сериал — рекомендует сценарист главного детектива 2024-го

По словам Маловичко, игра Адена Янг — «лучшая работа на телевидении во все времена». Настолько тонкая, что «смотреть за ним с выключенным звуком — отдельное удовольствие». Также сценарист хвалит атмосферу безысходности и надежды.

Да, на «Кинопоиске» у него всего 7.4. Да, многие зрители называют его «тягучим». Потому что не стоит ждать, что проект скоро разгонится, он так и будет монотонно исследовать жизнь незаконноосужденного, и нужно погрузиться в медитативный темп. И если вы это сделаете — получите один из самых пронзительных опытов в жизни.

Как резюмирует Маловичко: «Я не думаю, что к концу первого сезона доберётся половина. Но тот, кто войдёт в это, получит невероятное удовольствие». Рискнёте?

Фото: Кадр из сериала «Все исправить», «Трасса»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше