«Уже выше мамы»: ахнете, увидев, как быстро вырос сын Зары

Певица Зара воспитывает двоих сыновей, которых родила от своего теперь уже бывшего мужа Сергея Иванова. На днях первенец звезды Даниил отметил свой день рождения. Ему исполнилось 13 лет.

Артистка трогательно поздравила наследника с радостным событием. В своих социальных сетях она опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с именинником. Увидев певицу вместе с сыном, интернет-пользователи не смогли скрыть своего восхищения.

Многие были удивлены тому, что Даниил уже такой взрослый. К тому же, по мнению подписчиков, он стал тем еще красавцем и сердцеедом.

«Даня превращается в настоящего красивого мужчину», «Какой классный парень у вас вырос», «Даня уже выше мамы», — подметили фолловеры исполнительницы в комментариях.

Добавим, что младший сын артистки Максим уже догоняет старшего брата. В апреле этого года ему исполнилось 11 лет.