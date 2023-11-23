Уже все забыли: русские фамилии, которые теперь популярны, раньше давали только каторжникам и маргиналам

Фамилии могут раскрыть многое о предках человека: их место рождения, профессию и внешний вид, все жизненные перипетии. Со всем этим теперь живут потомки.

Фамилии ссыльных часто были производными от их прозвищ, которые сейчас можно назвать блатными кличками. Например, разбойников могли именовать Кистеневыми, Тесаковыми, Гасиловыми, Молотиловыми или Соловьевыми, а воров — Копейкиными, Грошиными или Рублевыми. Убийц могли прозвать Душиловыми, Давилиными или Резаковыми.

Иногда уральцы и сибиряки давали каторжанам прозвища, которые были не совсем понятны жителям европейской части России. Например, Кошовкин (кошовка — небольшие сани), Кулемин (кулема — ловушка на соболя), Хохоряшкин (хохоряшки — бытовая мелочь), Унтайкин (унтайки — то же самое, что и унты), Шубенкин (шубенка — меховая рукавица) и т.д.

На Урале существует множество подобных характерных фамилий. Например, Тепляков (тепляк — женская шубка), Теплушников (теплушник — трава для изготовления банных мочалок), Снискин (сниска — рыбацкое приспособление), Обечайкин (обечайка — деревянное покрытие кровли дома) и Котов (коты — кожаная обувь).

Естественно, не у всех людей с такими фамилиями предки были ссыльными или каторжанами, однако чаще всего это было именно так.