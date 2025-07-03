Уже все выучили — Нам Гю, а не Нам Су: но на эти 7 вопросов по «Игре в кальмара» ответят лишь внимательные (тест)

Вы могли смотреть третий сезон «Игры в кальмара» на одном дыхании, с чем-нибудь вкусным в руках и внутренним криком: «Что вообще здесь происходит?». А могли — урывками, под усталый вечер, когда сюжет уже сливается с реальностью, и вы не уверены, кто кого предал и зачем все носят одинаковую обувь.

Так или иначе, если вы нажали на этот тест — что-то у вас щёлкнуло. Может быть, желание блеснуть внимательностью. Или хотя бы проверить, не промелькнули ли мимо какие-то важные моменты, пока вы спорили с другом, кто бы выжил дольше.

Тут не будет школьной строгости — мы же всё-таки не на экзамене (и, к счастью, не на испытании). Мы просто определим, насколько широко вы держали глаза открытыми.

Вопросы будут разные, но если справитесь со всеми и не сорвётесь в процессе — поздравляем: вы не просто смотрели сезон, вы его прожили. В отличие от героев. Ну что, начнём?

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