«Уже в сельском клубе»: Орбакайте высмеяли за нелепое выступление

Прогнозы о том, что скоро Кристина Орбакайте будет стоять с протянутой рукой на паперти, начинают сбываться. Карьера артистки неумолимо катится вниз. Кажется, звезда опустилась ниже некуда.

О больших концертных площадках ей пришлось забыть. Шоу в России она больше не дает. Но, поскольку кушать хочется, шоу-бизнес не покидает.

В Сети дочь Аллы Пугачевой высмеяли за нелепое выступление в одном из московских ресторанов. Народ был удивлен, увидев, как исполнительница, которая еще не так давно могла собрать огромный зал, «обслуживает чей-то праздник», причем довольно скромный.

Выход знаменитости на то, что даже сценой назвать трудно, россияне оценили как «самодеятельность» и «колхоз». Впрочем, многие совсем не удивлены такому повороту в жизни наследницы Примадонны отечественной эстрады.