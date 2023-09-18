«Уже в мире ином»: Цискаридзе раскрыл, почему он не смог помочь Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием уже несколько лет. Многие коллеги выступили со словами сочувствия актрисе и предложили ей посильную помощь. Одним из немногих, кто не стал делать подобных заявлений, оказался Николай Цискаридзе. Танцор пояснил, почему предпочел не вмешиваться.

Звезда балета поделился своим мнением с изданием «Комсомольская правда». По словам Николая, он мог бы пригласить к Заворотнюк специалиста по восстановлению голоса, но в Большом театре уже нет таких гениальных фониатров. «Они уже в мире ином», — заявил артист.

Николай не стал делиться с прессой подробностями состояния знаменитости, так как и сама Анастасия предпочитает держаться вдали от прессы. Известно, что в ходе лечения актриса практически полностью потеряла голос, но с онкологией это не связано. Врачи уверяют, что этот недуг со временем пройдет.