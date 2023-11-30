Уже такой взрослый: Бузова вывела из тени своего сына (фото)

Ольга Бузова мечтает о большой и крепкой семье, но пока замуж не вышла и детьми не обзавелась. По крайней мере, так думали поклонники, которых на недавнем шоу артистки ждал большой сюрприз.

Многие не знали, что у поющей телеведущей есть взрослый сын. Молодого человека зовут Семен. И он побывал на выступлении экс-звезды «Дома-2» в ее родном городе Санкт-Петербурге.

Парень подарил певице цветы, после чего они обнялись.

«Мой крестный сын», — представила Ольга изумленной публике молодого красавчика, который прежде предпочитал оставаться в тени.

Биологическая мама юноши — Ольга Десятовская, близкая подруга исполнительницы. Семен родился в 2011 году, и вскоре теледива получила приглашение на роль крестной. Судя по всему, с крестником у самой популярной девушки страны сложились теплые и близкие отношения.

Межle тем фанаты все еще не теряют надежды на то, что Бузова все же познает счастье материнства. В Сети ходят слухи о том, что она вот-вот вернется к своему бывшему, блогеру Давиду Манукяну, так что, возможно, вскоре знаменитости создадут новую ячейку общества.