Уже такая взрослая: россияне считают, что на этом фото Басков представил свою дочь

Николай Басков отдыхает на Алтае. Со своими подписчиками в социальных сетях он делится фотографиями из отпуска. К удивлению поклонников, на снимках артист предстал не один, а в компании неизвестной женщины и маленькой девочки. Певца тут же заподозрили в наличии тайной семьи.

Любимец публики оказался фанатом простого времяпрепровождения. Он катается на лодке по Телецкому озеру, варит уху на костре и устраивает пикники на природе. Но гораздо большее внимание публики приковали те, с кем Николай проводит отпуск.

Своих спутниц Басков продемонстрировал лишь со спины, но поклонники предполагают, что девочка рядом с ним на самом деле дочь артиста, а женщина — ее мать. Возраст ребенка угадать сложно, но она явно не младенец.

«А кто это?», «Дочь и жена, видимо. Вот почему не хочет под венец давно», — обсуждают под фото пользователи.

Натуральный блондин продолжает держать интригу и никак не комментирует слухи.