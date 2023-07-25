Уже спас три жизни: тайные дела Борисова, который пропал с ТВ, преданы огласке

Дмитрий Борисов не из тех, кто кичится своей добротой. Телеведущий скрывал от поклонников, что занимается тем, что под силу далеко не каждому. Известный шоумен спасает невинные жизни.

С недавних пор Борисов пропал с голубых экранов, но это вовсе не значит, что телеведущий сидит сложа руки. Звезда делает все возможное, чтобы уберечь от верной гибели лошадей, которые рискуют попасть на бойню. Об этом рассказал владелец ранчо «Аванпост» Евгений Матузов.

В беседе с порталом BLITZ+ он подчеркнул, что на счету Борисова уже три спасенных жизни. Если бы не он, то несколько замечательных коней отправились бы на «колбасу». Матузов уточнил, что причин для такого решения может быть несколько. Это и разорившийся фермер, и смерть владельца лошади, и даже происки злоумышленников.

Борисова мало волнует, в связи с чем тому или иному коню был вынесен смертельный приговор. Ведущий всегда готов использовать любую возможность, чтобы подарить грациозному животному второй день рождения.