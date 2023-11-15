Уже совсем взрослая: дочь становится все меньше похожа на Пугачеву (фото)

Раньше фотографии Лизы Галкиной часто появлялись в социальных сетях. Однако с недавних пор в звездном семействе решили показывать девочку реже. По этой причине ее свежий снимок произвел фурор.

Не так давно Лиза вместе с мамой и своим братом Гарри обитает на Кипре. Туда малышка приехала из Израиля, где прожила больше года. За прошедшее время наследница Примадонны отечественной эстрады сильно изменилась.

Интернет-пользователи, увидев кадр с белокурой красавицей, отметили, что она стала совсем взрослой. В сентябре ей исполнилось 10 лет. И с возрастом младшая сестра Кристины Орбакайте сильно меняется, но не только внешне.

По мнению поклонников, Лиза становится все меньше похожа на Пугачеву. К тому же девочка начала вести себя более скромно и сдержанно, чем прежде. По крайней мере, к такому выводу приходят те, кто давно наблюдает за жизнью Галкиной.