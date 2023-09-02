«Уже совсем взрослая»: дочь Прилучного поразила народ преображением (фото)

Павел Прилучный — настоящий счастливчик. Дети актера от первого брака с Агатой Муцениеце нашли общий язык с его новой женой Зепюр Брутян. Артистка показала, как весело и интересно проводит время с Тимофеем и Мией.

В этот раз в центре всеобщего внимания оказалась дочь знаменитости. Душа семилетней девочки жаждала экспериментов с внешностью. Избранница «мажора» отвела кроху в салон красоты, где ей сделали эффектную прическу из разряда «на любителя».

Малышке заплели французские косы у корней, а кончики волос оставили распущенными. В социальных сетях Брутян показала преображение падчерицы, которое пришлось народу по вкусу.

Интернет-пользователи оценили новый имидж маленькой принцессы и пришли к выводу о том, что не такая уж она и маленькая.