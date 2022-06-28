«Уже?»: слухам о состоянии супруги Янковского нашлось подтверждение

Иван Янковский и Диана Пожарская предпочитают скрывать подробности личной жизни. Они не рассказывали о своем романе, а беременность актриса смогла оставить в тайне вплоть до момента родов. В прошлом году у пары появился сын, которого они назвали Олегом в честь знаменитого дедушки Янковского.

На днях в соцсетях в честь первого дня рождения Олега родители поделились редким семейным снимком с коляской, в которой сидел малыш. Фото сделано в отражении зеркала: Иван нежно целует возлюбленную. А просторное платье Пожарской заставило ее подписчиков строить предположения о новой беременности актрисы. Фолловеры сочли кадр подтверждением слухов о грядущем пополнении в звездной семье.

«Уже? Только родили же», «Как быстро летит время», «Снова беременна?» — отметили комментаторы.

Напомним, вскоре после рождения Олега на совместном выходе Дианы и Ивана в свет репортеры заметили обручальные кольца у актеров. По всей видимости, свадьбу они тоже решили оставить в секрете.

Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая