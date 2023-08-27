Уже скоро: вот какое осеннее затмение 2023 перевернет жизнь всех знаков Зодиака

2023 год богат на важные астрологические события. Весенние затмения, лунное и солнечное, благополучно миновали, впереди ожидают еще два. Эксперты говорят, что подобные явления не только удивительно красивы - они оказывают большое влияние на человеческие судьбы. Рассказываем, чего ждать от осеннего солнечного затмения и какие перемены оно сулит представителям всех знаков зодиака.

14 октября 2023

Астрологи рекомендуют обозначить эту дату в календаре красным маркером. Ведь именно в этот день состоится еще одно в текущем году солнечное затмение, которое открывает собой второй коридор затмений. Напомним, что первый, весенний, начался 20 апреля и завершился 5 мая.

Кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть с 18.05 до 23.55 по московскому времени.

Правда, невооруженным глазом наблюдать его смогут только жители Северной и Южной Америки, островов Тихого и Атлантического океана. Остальные могут лицезреть затмение Солнца в интернете.

В любом случае, это астрологическое явление окажет свое влияние на все знаки зодиака, независимо от их местонахождения. Эксперты предупреждают о том, что в этот день представители разных созвездий смогут сделать первые шаги в направлении важных перемен.

День солнечного затмения идеально подходит для того, чтобы решиться на изменения, идеи которых уже давно назревали, но не хватало смелости воплотить их в реальность. На 14 октября стоит запланировать такие ответственные мероприятия, как, например, увольнение со старой работы.

Открытие коридора затмений - время кардинальных перемен.

Всем, кто планировал сменить род деятельности, место работы или жительства, необходимо дождаться его, чтобы все прошло благоприятно. Новые хобби тоже лучше всего осваивать в этот период.

Изменения могут касаться не только работы или сферы увлечений. 14 октября 2023 - отличный день для того, чтобы пригласить на свидание понравившегося человека или предложить второй половинке начать жить вместе, создать семью, завести ребенка и т.д. Эксперты говорят, что ответ будет положительным.

Также в этот день астрологи рекомендуют избегать конфликтов.

Слова, которые вы скажете, обвинения, которые бросите в лицо (или, напротив, услышите) будут слишком болезненными. Отношения с человеком будут испорчены, восстановить их удастся лишь спустя долгое время.