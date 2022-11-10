Уже скоро: как хорошо вы знаете новогодние фильмы и мультфильмы

До самой главной ночи в году остается не так уж много времени - пора планировать новогодние каникулы, составлять список подарков, присматривать наряд для торжества. Для многих людей неизменными атрибутами праздничной полночи являются не только елка, шампанское и мандарины, но и любимые фильмы и мультфильмы. Различные онлайн-ресурсы регулярно проводят среди пользователей опросы на тему “Какие новогодние фильмы и мультфильмы вы можете назвать своими любимыми?” Несколько лет назад во время одного из таких вопросов отечественный онлайн-сервис по поиску работы выяснил, что среди мультиков безусловным фаворитом россиян является “Простоквашино”. Что касается кинокартин, мнения разделились. 26% респондентов проголосовали за легендарную лирическую комедию Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”, 20% остановили свой выбор на рождественском хите с Маколеем Калкиным “Один дома”, 6% россиян не представляют свой Новый год без франшизы “Елки”.

Насколько хорошо вы помните новогодние фильмы и мультики? В преддверии праздничного киномарафона пройдите наш тест - заодно выясните, какие киноленты вам необходимо освежить в памяти.