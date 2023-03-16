Уже скопировали? Гляньте, каким видят Чебурашку американцы (фото)

Новый фильм «Чебурашка» побил все мыслимые и немыслимые рекорды популярности в России. Американцы, глядя на этот оглушительный успех, подхватили тему и создали свой аналог.

Вот каким видят Чебурашку в Америке. Недавно был опубликован трейлер фильма «Чупа», премьера которого состоится в начале апреля. Сюжет повествует о мальчике по имени Алекс. Он вместе с родственниками нашел диковинное существо — чупакабру. Согласно мифам, от этого создания нужно держаться подальше, однако пушистый зверек становится другом главного героя. Создателем картины выступил Хонас Куарон. Он является сыном известного режиссера Альфонсо Куарона, который снял первые две части франшизы «Гарри Поттер».

По словам автора «Чупы», он хотел переосмыслить историю о чупакабре. Свое вдохновение Хонас черпал из фильма Спилберга «Инопланетянин». Куарон отметил, что сила этой истории в том, что она играет на идее непонимания детей взрослыми. Чупакабра хоть и монстр, но только он понимает Алекса, поэтому между ними устанавливается такая связь.