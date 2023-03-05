Уже сидеть не может: преображение 140-килограммовой модели шокировало народ (фото)

Сегодня фигуристые девушки как никогда прежде могут чувствовать себя уверенными и желанными. Поэтому и Оливия Мессина решила попробовать свои силы в модной индустрии.

Красавица с большими темными глазами и длинными волосами поражает пользователей Сети своими пышными объемами. Ее вес достигает 140 килограммов и пока не вызывает у манекенщицы дискомфорта. Однако ее пристрастие к странным и весьма вульгарным нарядам кажется неразумным.

Дело в том, что Оливия зачастую появляется на фотографиях в коротких обтягивающих платьях, которые невыгодно подчеркивают все недостатки ее фигуры. На одном из снимков она даже не смогла комфортно уместиться на кресле, и ее поза выглядела комично. А розовый наряд демонстрировал то, что долго быть скрыто от посторонних глаз.

Явно неудачный образ раскритиковали и подписчики девушки, которые были шокированы излишне пикантными фото.